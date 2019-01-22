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Регион
Опубликовано 22 января 2019, 12:17

"Много неточностей". Кремль ознакомился со статьёй об убийстве журналистов в ЦАР

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля, следствие продолжается.

В Кремле ознакомились с публикацией в газете МК, в которой якобы представлена дипломатическая почта о ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видели этот материал. Там много неточностей. Конечно, речь не идёт о диппочте. Диппочта — это то, что работает регулярно, что не касается оперативных бумаг, — пояснил представитель Кремля.

Ранее МК опубликовал фрагменты из переписки сотрудников МИД РФ по расследованию убийства Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Издание утверждает, что дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу лишь спустя восемь дней после гибели журналистов.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля. Ранее сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. Также Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР представителей СМИ. По версии следствия, россиян застрелили при ограблении.

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Александр Юнашев
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