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Регион
Опубликовано 22 января 2019, 13:21

Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк по "Звёздным войнам"

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/JD Hancock

Фото: © flickr.com/JD Hancock

Новая серия будет в себя включать пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу.

Компания Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк Disney по "Звёздным войнам". Последний должен открыться уже летом 2019 года.

Star Wars: Galaxy's Edge расскажет историю аванпоста "Чёрный шпиль", торгового порта, который расположен на удалённой планете Батуу. Последняя находится на границе между территориями Внешнего Кольца и Неизведанными Регионами.

Серия будет включать в себя пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу, но и представят нового персонажа — Док-Ондара. Этот коллекционер редких артефактов и древностей также появится в самом парке. Впервые Док-Ондар упоминался в фильме "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".

Первый выпуск Star Wars: Galaxy's Edge выйдет в апреле 2019 года.

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Сергей Сурепин
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