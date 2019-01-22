Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк по "Звёздным войнам"
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Новая серия будет в себя включать пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу.
Компания Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк Disney по "Звёздным войнам". Последний должен открыться уже летом 2019 года.
Star Wars: Galaxy's Edge расскажет историю аванпоста "Чёрный шпиль", торгового порта, который расположен на удалённой планете Батуу. Последняя находится на границе между территориями Внешнего Кольца и Неизведанными Регионами.
Серия будет включать в себя пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу, но и представят нового персонажа — Док-Ондара. Этот коллекционер редких артефактов и древностей также появится в самом парке. Впервые Док-Ондар упоминался в фильме "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".
Первый выпуск Star Wars: Galaxy's Edge выйдет в апреле 2019 года.