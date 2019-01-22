Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк по "Звёздным войнам"

Новая серия будет в себя включать пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу.

Компания Marvel выпустит серию комиксов про тематический парк Disney по "Звёздным войнам". Последний должен открыться уже летом 2019 года.

Star Wars: Galaxy's Edge расскажет историю аванпоста "Чёрный шпиль", торгового порта, который расположен на удалённой планете Батуу. Последняя находится на границе между территориями Внешнего Кольца и Неизведанными Регионами.

Серия будет включать в себя пять выпусков, события которых расскажут не только о планете Батуу, но и представят нового персонажа — Док-Ондара. Этот коллекционер редких артефактов и древностей также появится в самом парке. Впервые Док-Ондар упоминался в фильме "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".