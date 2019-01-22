Стало известно о давлении США на Японию в переговорах с СССР по Курилам
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан. Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран
О своих рабочих делах японский дипломат в 1950-х годах подробно писал в письмах к супруге.
Журналисты рассказали о давлении США на Японию в переговорах с СССР по Курилам. Телекомпания TBS показала письма Сюнъити Мацумото, возглавлявшего японскую делегацию на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов, к жене.
— Госсекретарь Даллес стал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (историческое название Курильских островов и Сахалина в Японии), то архипелаг Рюкю отойдёт США, — сообщал дипломат в письме от 20 августа 1956 года.
Группа островов Рюкю в Восточно-Китайском море была захвачена войсками США после Битвы за Окинаву в 1945 году. Крупнейший остров архипелага — Окинава — до 1972 года находился под администрацией Соединённых Штатов. Сейчас на нём расположены военные базы США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Япония не предлагала России передать ей два острова Курил. Член Комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с Лайфом назвал недопустимой передачу Японии острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи.