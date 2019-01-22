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Регион
Опубликовано 22 января 2019, 09:59

Стало известно о давлении США на Японию в переговорах с СССР по Курилам

Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан. Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Шапран

Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан. Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран

О своих рабочих делах японский дипломат в 1950-х годах подробно писал в письмах к супруге.

Журналисты рассказали о давлении США на Японию в переговорах с СССР по Курилам. Телекомпания TBS показала письма Сюнъити Мацумото, возглавлявшего японскую делегацию на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов, к жене.

— Госсекретарь Даллес стал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (историческое название Курильских островов и Сахалина в Японии), то архипелаг Рюкю отойдёт США, — сообщал дипломат в письме от 20 августа 1956 года.

Группа островов Рюкю в Восточно-Китайском море была захвачена войсками США после Битвы за Окинаву в 1945 году. Крупнейший остров архипелага — Окинава — до 1972 года находился под администрацией Соединённых Штатов. Сейчас на нём расположены военные базы США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Япония не предлагала России передать ей два острова Курил. Член Комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с Лайфом назвал недопустимой передачу Японии острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи.

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Эмила Сидорова
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