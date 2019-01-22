Госдума одобрила закон о постановке на воинский учёт по месту проживания

Согласно проекту отсутствие временной регистрации больше не будет основанием для неявки в военкомат.

Госдума на пленарном заседании 22 января приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий россиян вставать на воинский учёт по месту фактического проживания.

Документ призван упростить постановку на учёт тем призывникам, которые приехали на учёбу в крупные города, но не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Теперь отсутствие временной регистрации не освобождает от обязанности состоять на воинском учёте и не является основанием для отказа в постановке на учёт.

Также согласно закону сотрудники военкомата в течение двух недель обязаны сообщать в комиссариаты о неявке граждан призывного возраста. Таким россиянам нужно будет вручить повестку в военкомат.