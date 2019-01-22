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Регион
Опубликовано 22 января 2019, 13:08

Госдума одобрила закон о постановке на воинский учёт по месту проживания

Фото: &copy; L!FE/Владимир Суворов

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Согласно проекту отсутствие временной регистрации больше не будет основанием для неявки в военкомат.

Госдума на пленарном заседании 22 января приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий россиян вставать на воинский учёт по месту фактического проживания.

Документ призван упростить постановку на учёт тем призывникам, которые приехали на учёбу в крупные города, но не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Теперь отсутствие временной регистрации не освобождает от обязанности состоять на воинском учёте и не является основанием для отказа в постановке на учёт.

Также согласно закону сотрудники военкомата в течение двух недель обязаны сообщать в комиссариаты о неявке граждан призывного возраста. Таким россиянам нужно будет вручить повестку в военкомат.

На воинский учёт должен встать россиянин в возрасте с 17 до 27 лет, который не состоит в запасе. Для этого ему нужно лично явиться в военный комиссариат.

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Алёна Темирчиева
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