Госдума одобрила закон о постановке на воинский учёт по месту проживания
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Согласно проекту отсутствие временной регистрации больше не будет основанием для неявки в военкомат.
Госдума на пленарном заседании 22 января приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий россиян вставать на воинский учёт по месту фактического проживания.
Документ призван упростить постановку на учёт тем призывникам, которые приехали на учёбу в крупные города, но не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Теперь отсутствие временной регистрации не освобождает от обязанности состоять на воинском учёте и не является основанием для отказа в постановке на учёт.
Также согласно закону сотрудники военкомата в течение двух недель обязаны сообщать в комиссариаты о неявке граждан призывного возраста. Таким россиянам нужно будет вручить повестку в военкомат.
На воинский учёт должен встать россиянин в возрасте с 17 до 27 лет, который не состоит в запасе. Для этого ему нужно лично явиться в военный комиссариат.