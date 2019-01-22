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Опубликовано 22 января 2019, 12:40

Microsoft попросила геймеров помочь с Windows 10

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Разработчики запустили голосование Xbox Ideas, в котором игроки предлагают собственные идеи по улучшению ОС.

Американская корпорация Microsoft решила прислушаться к геймерам, которые пользуются Windows 10. Для этого игровое подразделение фирмы запустило голосование Xbox Ideas.

В настоящий момент игроки предлагают собственные идеи по улучшению операционной системы. Также геймеры выбирают лучшие из них. Те задумки, которые наберут больше всего голосов от геймеров, пойдут в разработку.

Например, в списке уже есть предложения отключать ненужные процессы на время игры, создать специальную версию Windows для геймеров, улучшить чат и расширить региональную поддержку Xbox Live. Также геймеры предлагают идеи запуска игр сразу под управлением с геймпада, а не с клавиатуры, а также трансляцию игр с PC на консоль Xbox.

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Сергей Сурепин
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