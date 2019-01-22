Фильм "Новые мутанты" выйдет на стрим-сервисе Hulu
Кадр фильма "Новые мутанты"/ © Кинопоиск
Предполагается, что новая кинолента может миновать премьеру в традиционных кинотеатрах.
Ведущий Merc With A Podcast рассказал о том, что студия Fox планирует в очередной раз сдвинуть релиз фильма "Новые мутанты" Джоша Буна. Лента должна была выйти 1 августа 2019-го, однако теперь в качестве новой даты премьеры рассматривается ноябрь.
Также в настоящий момент в Fox думают о том, чтобы не показывать фильм в кинотеатрах. Таким образом, компания раздумывает о релизе сразу на стрим-сервисе Hulu.
По словам Бехтеля, в студии пытаются довести фильм до ума, но на данный момент внутри Fox "Новые мутанты" считаются "нежизнеспособными". Что именно не устраивает продюсеров, Бехтель не уточняет.
Напомним, ранее релиз "Новых мутантов" уже несколько раз переносили: изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го, после чего новой датой назначили 22 февраля 2019 года. В итоге картина ожидалась в кинотеатрах 1 августа.