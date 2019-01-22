Фильм "Новые мутанты" выйдет на стрим-сервисе Hulu

Предполагается, что новая кинолента может миновать премьеру в традиционных кинотеатрах.

Ведущий Merc With A Podcast рассказал о том, что студия Fox планирует в очередной раз сдвинуть релиз фильма "Новые мутанты" Джоша Буна. Лента должна была выйти 1 августа 2019-го, однако теперь в качестве новой даты премьеры рассматривается ноябрь.

Также в настоящий момент в Fox думают о том, чтобы не показывать фильм в кинотеатрах. Таким образом, компания раздумывает о релизе сразу на стрим-сервисе Hulu.

По словам Бехтеля, в студии пытаются довести фильм до ума, но на данный момент внутри Fox "Новые мутанты" считаются "нежизнеспособными". Что именно не устраивает продюсеров, Бехтель не уточняет.