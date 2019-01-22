Объявлены номинанты на "Оскар-2019"

На статуэтку за лучший фильм прошлого года претендуют "Чёрная пантера", "Зелёная книга", а также "Богемская рапсодия".

Киноакадемия США объявила номинантов на "Оскар-2019". Вручение наград состоится 24 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший фильм" представлены "Чёрная пантера", "Чёрный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зелёная книга", "Рома", "Звезда родилась" и "Власть". Всех номинантов можно найти на сайте премии.

На титул лучшего актёра второго плана претендуют Махершала Али ("Зелёная книга"), Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась") и Сэм Рокуэлл ("Власть"). За награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" соревнуются Эмма Стоун ("Фаворитка"), Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Эми Адамс ("Власть"), Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить") и Марина де Тавира ("Рома").

Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зелёная книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Итан Хоук ("Дневник пастыря") и Уиллем Дефо ("На пороге вечности") претендуют на звание лучшего актёра. В номинации "Лучшая актриса" представлены Ялица Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка") и Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?")