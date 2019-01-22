Комитет Госдумы не поддержал закон об ужесточении наказания за задержку зарплаты

Авторы инициативы призывали исключить предупреждение как меру административной ответственности.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за задержку зарплаты, внесённый депутатами от ЛДПР.

Документом, в частности, предлагается исключить предупреждение как меру административного наказания за невыплату или неполную выплату зарплаты. По мнению авторов инициативы, работодателей следует сразу наказывать административными штрафами и лишь в отдельных случаях направлять предупреждение.