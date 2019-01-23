По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю в два раза увеличилось количество регионов, где зафиксировано превышение предельных отметок заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в январе в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, особенно среди детей, передаёт РИА "Новости".

— Роспотребнадзор отмечает в целом по территории Российской Федерации рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. И наиболее активно в эпидемический процесс вовлекаются дети возрастных групп 3–6 и 7–14 лет, — приводит её слова агентство.

Она отметила, что указанные возрастные группы — это дети из "организованных коллективов", то есть школ и детских садов, из-за чего на территории России были полностью закрыты 61 школа и 23 детсада.

Также, по её словам, уровень заболеваемости, превышающий предельные недельные отметки, стремительно захватывает регионы. Так, на прошлой неделе превышение порогов заболеваемости было зафиксировано в 13 регионах, хотя за семь дней до этого их было всего шесть.

Глава ведомства также напомнила, что наступил период подъёма указанных заболеваний, и порекомендовала пользоваться защитными масками или вовсе ограничить посещение общественных мест, а также почаще мыть руки, лицо и обрабатывать свои "гаджеты, ручки, пульты и так далее", которые постоянно соприкасаются с руками.