Зачем портить зрение? Часть учебников в школах предложили заменить на аудиокниги

— Мы прекрасно понимаем с вами, что есть и другая литература, не только школьная программа, а времени не так много. Почему же ребёнок должен портить зрение в электричке или в поезде и читать книгу, если уже давно есть аудиокниги, — объяснил парламентарий в беседе с агентством "Москва".