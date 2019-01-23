Зачем портить зрение? Часть учебников в школах предложили заменить на аудиокниги
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По мнению автора инициативы, ребёнок сможет слушать нужную литературу в электричке или поезде.
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил частично заменить традиционную школьную литературу аудиокнигами. По его мнению, для этого можно создать специальное мобильное приложение с аудиобиблиотекой.
— Мы прекрасно понимаем с вами, что есть и другая литература, не только школьная программа, а времени не так много. Почему же ребёнок должен портить зрение в электричке или в поезде и читать книгу, если уже давно есть аудиокниги, — объяснил парламентарий в беседе с агентством "Москва".
По мнению Власова, исключать чтение полностью не следует. Депутат считает, что с помощью аудиокниг школьники могут делать 10–15% от заданных уроков.
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