Дарио Ардженто раскритиковал ремейк "Суспирии"

Итальянский режиссёр при этом отметил, что всё же кинокартина получилась достаточно утончённой.

Режиссёр Дарио Ардженто в беседе с ведущим радиопередачи Un Giorno da Pecora признался, что он остался недоволен новым фильмом "Суспирия" Луки Гуаданьино. Он рассказал, что лента ему не понравилась, так как картина предала дух оригинала.

Также режиссёр считает, что в фильме нет страха и музыки. Итальянца не удовлетворила картина. При этом он добавил, что Гуаданьино сделал утончённую картину — такую же, как и он сам. По словам Ардженто, Гуаданьино создаёт красивые столы, красивые занавески, красивые тарелки.