Продюсер "Богемской рапсодии" рассказал об уходе Сингера с поста режиссёра
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О том, что на съёмочной площадке этой кинокартины наблюдались проблемы, стало известно в начале декабря 2017 года.
Во время встречи номинантов продюсерской гильдии Грэм Кинг (продюсер "Богемской рапсодии") подтвердил причины ухода Брайана Сингера с поста режиссёра фильма. Кинг заявил, что режиссёру не удалось завершить ленту из-за болезни матери.
По словам Кинга, это был неудачный опыт. Всего до конца съёмок осталось 16–17 дней. Кинг добавил, что Сингер из тех людей, которым нужно на все сто процентов погружаться в работу, поэтому он не смог работать над проектом из-за болезни матери.
Напомним, о проблемах со съёмками стало известно в начале декабря 2017 года. Студия сначала приостановила работу над фильмом, а спустя несколько дней приняла решение не работать с Сингером, так как он отсутствовал на съёмочной площадке регулярно.