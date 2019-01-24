Эдгар Райт снимет психологический триллер о Лондоне

При создании будущей киноленты режиссёр вдохновлялся картинами "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Поланского.

Режиссёр Эдгар Райт в интервью журналу Empire рассказал, что в настоящий момент он работает сразу над двумя новыми проектами. Постановщик работает над сиквелом "Малыш на драйве" и безымянным психологическим триллером, действие которого развернётся в Лондоне.

По словам Райта, он ещё не снимал кино о центральном Лондоне, в частности о Сохо, где режиссёр провёл большую часть из последних 25 лет своей жизни. Райт добавил, что в фильмах вроде "Типа крутых легавых" и "Зомби по имени Шон" он рассказывал о местах, где жил. Новый фильм расскажет о Лондоне, в котором Райт существовал.