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Опубликовано 24 января 2019, 17:15

Эдгар Райт снимет психологический триллер о Лондоне

Фото &copy; Joel Ryan/Invision/AP

Фото © Joel Ryan/Invision/AP

При создании будущей киноленты режиссёр вдохновлялся картинами "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Поланского.

Режиссёр Эдгар Райт в интервью журналу Empire рассказал, что в настоящий момент он работает сразу над двумя новыми проектами. Постановщик работает над сиквелом "Малыш на драйве" и безымянным психологическим триллером, действие которого развернётся в Лондоне.

По словам Райта, он ещё не снимал кино о центральном Лондоне, в частности о Сохо, где режиссёр провёл большую часть из последних 25 лет своей жизни. Райт добавил, что в фильмах вроде "Типа крутых легавых" и "Зомби по имени Шон" он рассказывал о местах, где жил. Новый фильм расскажет о Лондоне, в котором Райт существовал.

Вместе с этим Райт подтвердил, что в настоящий момент он активно работает над продолжением "Малыша на драйве". По словам режиссёра, уже готов черновой вариант сценария.

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Сергей Сурепин
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