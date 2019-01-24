Стали известны новые костюмы героев из фильма "Мстители: Финал"

Благодаря опубликованным фото удалось подтвердить, что Клинт Бартон появится в фильме в образе Ронина.

В Сети появились первые фотографии игрушек, которые были выпущены в связи с грядущим прокатом блокбастера "Мстители: Финал". Соответствующие фото появились в "Твиттере".

Фотографии подтвердили, что Клинт Бартон появится в ленте в образе Ронина, а Тор, Ракета, Чёрная Вдова и Халк примерят новые костюмы. Они призваны, скорее всего, защитить их во время путешествия по квантовому миру.

Если же игрушки на самом деле связаны с сюжетом фильма, фотографии подтверждают, что в четвёртой части фильма "Мстители" на экраны вернётся Валькирия в исполнении Тессы Томпсон, а Питер Квилл восстанет из мёртвых.

Clearer pictures of Thanos and Hulk pic.twitter.com/oNYWMKCfnt — Stephen N. Parker (@HowlStrange) January 20, 2019