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Опубликовано 24 января 2019, 15:48

Стали известны новые костюмы героев из фильма "Мстители: Финал"

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Stephen N. Parker &rlm;

Фото: © twitter.com/Stephen N. Parker ‏

Благодаря опубликованным фото удалось подтвердить, что Клинт Бартон появится в фильме в образе Ронина.

В Сети появились первые фотографии игрушек, которые были выпущены в связи с грядущим прокатом блокбастера "Мстители: Финал". Соответствующие фото появились в "Твиттере".

Фотографии подтвердили, что Клинт Бартон появится в ленте в образе Ронина, а Тор, Ракета, Чёрная Вдова и Халк примерят новые костюмы. Они призваны, скорее всего, защитить их во время путешествия по квантовому миру.

Если же игрушки на самом деле связаны с сюжетом фильма, фотографии подтверждают, что в четвёртой части фильма "Мстители" на экраны вернётся Валькирия в исполнении Тессы Томпсон, а Питер Квилл восстанет из мёртвых.

Премьера фильма запланирована на 26 апреля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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