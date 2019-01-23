Толстой — о решении США выйти из ДРСМД: Мир стал на порядок опаснее

Политик и журналист Пётр Толстой заявил, что попытка сделать Россию ответственной за выход США из договора не выдерживает никакой критики.

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал Лайфу решение Соединённых Штатов о выходе из договора о РСМД.

— Они давно собирались это сделать, и, насколько я понимаю, это решение было принято абсолютно вне зависимости от позиции РФ и других стран. Поэтому, просто воспользовавшись какими-то надуманными обвинениями в адрес России, они просто таким образом прикрыли инициативу, которая, к сожалению, делает мир ещё опаснее. Очень жаль, что так произошло, — заявил политик и журналист.

Толстой отметил, что попытка сделать Россию ответственной за выход США из ДРСМД не выдерживает никакой критики. По его словам, она находится в русле пропагандистских ухищрений, которые в последнее время так любят западные партнёры.

— Тут все исчерпывающие меры по реакции на это примет Верховный главнокомандующий и Министерство обороны. Что касается реакции людей гражданских, мне кажется, что тут очень всё просто — получается, что мир стал на порядок опаснее, поэтому нам всем надо из этого исходить, и жить с этой угрозой придётся и нам, и, по всей видимости, будущим поколениям, — прокомментировал зампредседателя Госдумы.