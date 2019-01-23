Толстой — о решении США выйти из ДРСМД: Мир стал на порядок опаснее
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Политик и журналист Пётр Толстой заявил, что попытка сделать Россию ответственной за выход США из договора не выдерживает никакой критики.
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал Лайфу решение Соединённых Штатов о выходе из договора о РСМД.
— Они давно собирались это сделать, и, насколько я понимаю, это решение было принято абсолютно вне зависимости от позиции РФ и других стран. Поэтому, просто воспользовавшись какими-то надуманными обвинениями в адрес России, они просто таким образом прикрыли инициативу, которая, к сожалению, делает мир ещё опаснее. Очень жаль, что так произошло, — заявил политик и журналист.
Толстой отметил, что попытка сделать Россию ответственной за выход США из ДРСМД не выдерживает никакой критики. По его словам, она находится в русле пропагандистских ухищрений, которые в последнее время так любят западные партнёры.
— Тут все исчерпывающие меры по реакции на это примет Верховный главнокомандующий и Министерство обороны. Что касается реакции людей гражданских, мне кажется, что тут очень всё просто — получается, что мир стал на порядок опаснее, поэтому нам всем надо из этого исходить, и жить с этой угрозой придётся и нам, и, по всей видимости, будущим поколениям, — прокомментировал зампредседателя Госдумы.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США по дипломатическим каналам уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение Соединённых Штатов, отметив, что для Москвы в нём "смертельного ничего нет".