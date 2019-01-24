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Опубликовано 24 января 2019, 19:20

Критики высоко оценили переиздание Resident Evil 2

Фото: &copy;&nbsp;Resident Evil

Фото: © Resident Evil

Западные журналисты пишут о том, что ремейк популярной игры является обязательным в библиотеке настоящего геймера.

Переиздание игры Resident Evil 2 получило высокие оценки от западных журналистов. Средняя оценка на Metacritic в настоящий момент составляет 91 балл на основе 60 рецензий.

Игровые издания называют игру образцовым ремейком. По их словам, Resident Evil 2 отлично сочетает в себе дух классики и совершенные методики повествования. В частности, журналисты пишут, что Capcom проделала отличную работу, возродив и переделав лучшие аспекты классического Resident Evil 2 так, чтобы они выглядели, звучали и игрались согласно стандартам 2019 года.

Напомним, релиз игры состоится 25 января. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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