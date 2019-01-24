Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний

В настоящий момент в этой организации состоят Disney, Fox, Sony, Paramount, Universal и Warner Bros.

Компания Netflix присоединилась к Американской ассоциации кинокомпаний. Таким образом, онлайн-кинотеатр стал первым стриминговым сервисом, который вошёл в эту организацию.

Как известно, компании, которые входят в соответствующую ассоциацию, выплачивают ежегодный взнос в размере 15–20 миллионов долларов. Правда, в 2019 году из списка выпадет Fox, так как компания станет частью Disney. Место Fox займёт Netflix.