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Регион
Опубликовано 24 января 2019, 17:51

Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний

Фото: &copy; Flickr/Stock Catalog

Фото: © Flickr/Stock Catalog

В настоящий момент в этой организации состоят Disney, Fox, Sony, Paramount, Universal и Warner Bros.

Компания Netflix присоединилась к Американской ассоциации кинокомпаний. Таким образом, онлайн-кинотеатр стал первым стриминговым сервисом, который вошёл в эту организацию.

Как известно, компании, которые входят в соответствующую ассоциацию, выплачивают ежегодный взнос в размере 15–20 миллионов долларов. Правда, в 2019 году из списка выпадет Fox, так как компания станет частью Disney. Место Fox займёт Netflix.

Напомним, Netflix продолжает показывать рост. В 2018 году пользовательская база сервиса достигла 139 миллионов подписчиков. В 2019 году онлайн-кинотеатр намерен вложить в контент около 15 миллиардов долларов.

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Сергей Сурепин
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