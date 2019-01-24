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Регион
Опубликовано 24 января 2019, 18:20

Стала известна дата выхода Stellaris на консолях

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Paradox Interactive

Скриншот видео: youtube.com/Paradox Interactive

О том, когда состоится релиз космической стратегии, стало известно после выхода нового трейлера.

Компания Paradox опубликовала новый трейлер игры Stellaris. Из видео стало известно, когда выйдет консольная версия космической стратегии: игра будет доступна 26 февраля.

Стратегию в настоящий момент можно предзаказать на PS4 и Xbox One. Цена — 2849 рублей и 1699 рублей соответственно. Каждое из дополнений выйдет уже после релиза Stellaris на консолях.

Напомним, оригинальная версия игры Stellaris вышла на ПК в мае 2016 года. С тех пор, по информации издательства Paradox, стратегия разошлась тиражом в 1,5 миллиона копий.

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Сергей Сурепин
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