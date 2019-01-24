Стала известна дата выхода Stellaris на консолях
Скриншот видео: youtube.com/Paradox Interactive
О том, когда состоится релиз космической стратегии, стало известно после выхода нового трейлера.
Компания Paradox опубликовала новый трейлер игры Stellaris. Из видео стало известно, когда выйдет консольная версия космической стратегии: игра будет доступна 26 февраля.
Стратегию в настоящий момент можно предзаказать на PS4 и Xbox One. Цена — 2849 рублей и 1699 рублей соответственно. Каждое из дополнений выйдет уже после релиза Stellaris на консолях.
Напомним, оригинальная версия игры Stellaris вышла на ПК в мае 2016 года. С тех пор, по информации издательства Paradox, стратегия разошлась тиражом в 1,5 миллиона копий.