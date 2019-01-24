Минобороны РФ показало видео перехвата шведского самолёта-разведчика

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолёт-разведчик, который приближался к российской границе с выключенным транспондером. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата.

После этого Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Уточняется, что он осуществлял полёт без включённого транспондера. После этого шведский самолёт удалился от госграницы.