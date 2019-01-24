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Регион
Опубликовано 24 января 2019, 06:22

Минобороны РФ показало видео перехвата шведского самолёта-разведчика

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолёт-разведчик, который приближался к российской границе с выключенным транспондером. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата.

— Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Видео: © ТАСС / Минобороны РФ

После этого Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Уточняется, что он осуществлял полёт без включённого транспондера. После этого шведский самолёт удалился от госграницы.

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Александра Вишнякова
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