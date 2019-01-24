По примеру Смольного. Милонов предложил возродить институт благородных девиц

По его мнению, многие родители оценили бы такую идею и отдали бы своих дочек туда обучаться.

Член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил возродить в России институт благородных девиц по примеру Смольного, существовавшего во времена Российской империи.

— В Петербурге существовал институт благородных девиц, например Смольный. Пора такой же завести, — заявил Милонов.

По его мнению, многие родители оценили бы такую идею и отдали бы своих дочек туда обучаться.