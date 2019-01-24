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Регион
Опубликовано 24 января 2019, 12:01

По примеру Смольного. Милонов предложил возродить институт благородных девиц

Фото: &copy; L!FE/Владимир Суворов

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

По его мнению, многие родители оценили бы такую идею и отдали бы своих дочек туда обучаться.

Член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил возродить в России институт благородных девиц по примеру Смольного, существовавшего во времена Российской империи.

— В Петербурге существовал институт благородных девиц, например Смольный. Пора такой же завести, — заявил Милонов.

По его мнению, многие родители оценили бы такую идею и отдали бы своих дочек туда обучаться.

Кроме того, парламентарий выступил за создание на телевидении реалити-шоу, в котором показывалось бы преодоление трудностей или обучение общению друг с другом.

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Артур Белкин
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