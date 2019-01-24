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Регион
Опубликовано 24 января 2019, 11:55

Госдума дала Генпрокуратуре право искать сбережения чиновников за рубежом

Президентский законопроект, внесённый в нижнюю палату парламента в октябре прошлого года, принят единогласно депутатами.

Госдума в третьем чтении приняла президентский закон, который даёт Генпрокуратуре право проверять сведения о наличии у чиновников вкладов и сбережений в банках за границей. Документ был одобрен депутатами единогласно.

Согласно законопроекту, у Генпрокуратуры появляется право направлять в ЦБ запрос, который затем уже обращается к иностранному регулятору с просьбой предоставить данные о наличии заграничных счетов у чиновников, которые им запрещено иметь.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что этот проект поможет усилить эффективность контроля за чиновниками, которым по закону нельзя иметь счета, вклады в банках за пределами России.

Проект закона был внесён в Госдуму президентом РФ в конце октября прошлого года.

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Янковская Ольга
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