Госдума дала Генпрокуратуре право искать сбережения чиновников за рубежом

Президентский законопроект, внесённый в нижнюю палату парламента в октябре прошлого года, принят единогласно депутатами.

Госдума в третьем чтении приняла президентский закон, который даёт Генпрокуратуре право проверять сведения о наличии у чиновников вкладов и сбережений в банках за границей. Документ был одобрен депутатами единогласно.

Согласно законопроекту, у Генпрокуратуры появляется право направлять в ЦБ запрос, который затем уже обращается к иностранному регулятору с просьбой предоставить данные о наличии заграничных счетов у чиновников, которые им запрещено иметь.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что этот проект поможет усилить эффективность контроля за чиновниками, которым по закону нельзя иметь счета, вклады в банках за пределами России.