В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

Полиция Шотландии задержала бывшего главу правительства страны Алекса Салмонда. Об этом сообщает Evening Standard.

Ожидается, что сегодня он предстанет перед судом в Эдинбурге.

Сообщается, что арест может быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года. Речь шла о событиях 2013 года.

Сам Салмонд полностью отрицает все обвинения в свой адрес. Расследование против себя он назвал предвзятым и незаконным. Однако суд в Эдинбурге ранее признал следствие законным и соответствующим всем стандартам.