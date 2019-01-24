Госдума приняла в первом чтении закон о недопустимости оскорбления госсимволов

Как уже сообщалось, авторы законопроекта предлагают распространить на Интернет те правила, которые уже действуют для других общественных мест. При этом он не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку. Добавим, что законопроектом предлагается ввести за оскорбления государственных символов, институтов власти и общества штраф до пяти тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток.