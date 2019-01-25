Есть мобильник — плати. Зачем вводят налог на сотовый телефон?
Раньше за покупку смартфона нужно было платить только продавцу, а вскоре придётся доплачивать ещё и государству. В России обсуждается законопроект, который коснётся всех жителей страны.
Что предлагают?
Для всех гаджетов с выходом в Интернет хотят ввести обязательную государственную регистрацию по IMEI
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Кто придумал?
Идею предложили сенаторы Совета Федерации. В скором времени закон внесут в Государственную думу
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Что надо регистрировать? Только телефоны?
Не только. Это и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты. И другие устройства с возможностью выхода в Интернет. Точного списка пока нет
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Как это хотят осуществить?
Производителей и поставщиков телефонов будут регистрировать заранее. Как и тех, кто купит телефон или ноутбук за границей
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А что с уже купленными аппаратами?
Их придётся зарегистрировать на сайте госуслуг. У владельцев будет отсрочка 3–5 лет. Но придётся заплатить пошлину
Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков
И сколько это стоит?
В законопроекте предусмотрена пошлина всего 100 рублей. Но на руках сотни миллионов устройств — получится колоссальная сумма
Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков
А если я не буду регистрировать сотовый?
Тогда ваше устройство заблокируют. Все неподтверждённые IMEI будут отключены от интернета
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Зачем это нужно, по мнению авторов законопроекта?
Для пополнения бюджета. Ради безопасности — чтоб отсекать террористов. И чтоб блокировать дистанционно украденные сотовые телефоны
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Когда появится пошлина на сотовые телефоны?
Сенаторы надеются, что Госдума примет их законопроект. И тот заработает уже с 1 февраля 2020 года
Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
К чему это приведёт?
Возможно, к бюрократической волоките. И в любом случае к удорожанию сотовых и ноутбуков. Продавцы заложат пошлину и риски в цену
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