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Регион
Опубликовано 25 января 2019, 12:25

Есть мобильник — плати. Зачем вводят налог на сотовый телефон?

Раньше за покупку смартфона нужно было платить только продавцу, а вскоре придётся доплачивать ещё и государству. В России обсуждается законопроект, который коснётся всех жителей страны.

Фото &copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Что предлагают?

Для всех гаджетов с выходом в Интернет хотят ввести обязательную государственную регистрацию по IMEI

Фото © Pexels

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Кто придумал?

Идею предложили сенаторы Совета Федерации. В скором времени закон внесут в Государственную думу

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Что надо регистрировать? Только телефоны?

Не только. Это и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты. И другие устройства с возможностью выхода в Интернет. Точного списка пока нет

Фото © Pexels

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Как это хотят осуществить?

Производителей и поставщиков телефонов будут регистрировать заранее. Как и тех, кто купит телефон или ноутбук за границей

Фото © Pexels

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А что с уже купленными аппаратами?

Их придётся зарегистрировать на сайте госуслуг. У владельцев будет отсрочка 3–5 лет. Но придётся заплатить пошлину

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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И сколько это стоит?

В законопроекте предусмотрена пошлина всего 100 рублей. Но на руках сотни миллионов устройств — получится колоссальная сумма

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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А если я не буду регистрировать сотовый?

Тогда ваше устройство заблокируют. Все неподтверждённые IMEI будут отключены от интернета

Фото © Pexels

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Зачем это нужно, по мнению авторов законопроекта?

Для пополнения бюджета. Ради безопасности — чтоб отсекать террористов. И чтоб блокировать дистанционно украденные сотовые телефоны

Фото © Pixabay

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Когда появится пошлина на сотовые телефоны?

Сенаторы надеются, что Госдума примет их законопроект. И тот заработает уже с 1 февраля 2020 года

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

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К чему это приведёт?

Возможно, к бюрократической волоките. И в любом случае к удорожанию сотовых и ноутбуков. Продавцы заложат пошлину и риски в цену

Фото © РИА Новости/Валерий Мельников

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Артур Матвеев
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