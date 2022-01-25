Как отмечали День студента в царской России и при Сталине В царские времена знаменитые выпускники, ставшие крупными чиновниками, врачами, писателями, считали своим долгом отмечать этот праздник со студентами своей alma mater. 25 января, 08:19 Фото: © РИА Новости/Вячеслав Бобков

25 января российские студенты традиционно отмечали свой главный праздник. Татьянин день, он же День студента, некогда был одним из самых шумных праздников в дореволюционной России. Профессора, чиновники, писатели, врачи на один день забывали о своём высоком положении и встречались со студентами на весёлых пирушках. Особой популярностью студенческий праздник пользовался в Москве, где зародились его основные традиции.

Зарождение праздника

12 января (по юлианскому календарю) 1755 года императрица Елизавета Петровна издала указ об открытии Московского университета. Это было первое в России светское высшее учебное заведение, ныне МГУ. Поскольку дата учреждения университета совпадала с днём святой мученицы Татьяны, она стала покровительницей российского студенчества. А Татьянин день одновременно стал и праздником всех студентов. Впрочем, произошло это не сразу. Регулярной традицией особое празднование Татьянина дня стало только в середине 19-го века, после празднования столетнего юбилея Московского университета. Традиция была наиболее распространена в Петербурге и Москве, где было сосредоточено большинство высших учебных заведений страны.

Здание Московского университета (слева) у Воскресенских ворот на Красной площади. Гравюра нач. XIX века. Фото: © Википедия

Особенности и отличия

Главной особенностью и отличием дореволюционного праздника от современного было то, что это был праздник не только студентов, но и тех, кто был студентами в прошлом. Знаменитые выпускники, ставшие позднее крупными чиновниками, врачами, писателями, вообще сколь-нибудь заметными деятелями, считали своим долгом в этот день отмечать праздник со студентами своей alma mater.

Празднование Татьянина дня имело свой распорядок и традиции, которые свято соблюдались. Утро начиналось торжественными заседаниями в актовых залах университетов. Знаменитые выпускники, уважаемые профессора, представители городских властей, студенты — все они собирались на торжественную часть праздника.

Празднование

После поздравлений и произношения речей оркестр исполнял студенческий гимн Gaudeamus, после чего все разъезжались, чтобы снова встретиться в трактирах и ресторанах. Формально никто никого не стеснял и каждый мог праздновать как и где пожелает, но классическим и самым популярным вариантом для Москвы считалось празднование в ресторане "Эрмитаж" на Неглинной улице, куда считал своим долгом попасть каждый студент.

Этот ресторан славился своими изысканными деликатесами и был одним из самых популярных заведений у московской богатой публики. Однако ровно на один день хозяин ресторана — знаменитый повар Люсьен Оливье (создатель одноимённого знаменитого салата) — отдавал его во власть студентов.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Бобков

Бывшие студенты, теперь уже ставшие важными персонами и достигшие положения в обществе, нередко устраивали праздничные обеды, чтобы встретиться со старыми друзьями и однокашниками. Но многие из них стремились окунуться в гущу праздника с молодёжью.

Завсегдатаем "студенческих Татьян" был один из самых знаменитых юристов своего времени — Федор Плевако. Александр Амфитеатров вспоминал: "О татьянских выступлениях и чудачествах Плевако можно было бы написать целую брошюру анекдотов, один другого забавнее".

Неформальное празднование начиналось в "Эрмитаже" в шесть вечера. "Замирает обычная жизнь улиц, и Москва обращается в царство студентов. Только одни синие фуражки видны всюду. Быстрыми волнующимися потоками студенты спешат к "Эрмитажу", — вспоминал публицист Иванов.

Обязательным ритуалом для пришедшего на праздник профессора или какого-то знаменитого деятеля, уже не являвшегося студентом, было произнесение речи. Под овации студенты на руках водружали почтенных ораторов прямо на стол, как бы те ни упирались. После этого они произносили речь. Тогда под крики: "Браво!" оратора снимали со стола и начинали качать и подбрасывать.

Ресторан "Эрмитаж". Фото: © Википедия

Вечером (обычно после девяти часов) шумная пирушка в "Эрмитаже" заканчивалась и разгорячённые студенты устремлялись в "Стрельну" и "Яр" для продолжения банкета. Там уже не произносилось речей со столов, начинались танцы и песни.

Разъезд по домам

В этот день полиция относилась к мелким нарушениям порядка со снисхождением. Студентов задерживали только за явные бесчинства, которые были редкостью. Амфитеатров, завсегдатай студенческих "Татьян", писал: "Возвращения твёрдыми стопами редки, но сегодня безопасны: властями дан приказ по полиции — в ночь по Татьяне хмельных студентов и прочую чистую публику не задерживать, а уж если необходимо задержать, то брать не иначе, как предварительно поздравив с праздником".

Его современник Гиляровский подтверждал: "Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроём и вчетвером на одном извозчике. Полиция студентов в этот день не арестовывала".

Закат и возрождение праздника

Золотым веком студенческой Татьяны стали 1860–1890-е годы. С нулевых годов ХХ века размах празднований постепенно пошёл на убыль. С момента революции 1905 года Татьянин день уже не праздновался так широко. Во-первых, студенты становились всё более увлечёнными политикой. Во-вторых, на государственном уровне началась пропаганда трезвости. Празднования продолжались, но такое, чтобы в праздник гудел весь город, было уже редкостью.

Революция 1917 года окончательно отправила праздник в прошлое. Преемственность была утрачена, советские университеты начали всё с нуля.

Тем не менее в 1923 году праздник был восстановлен под названием Дня пролетарского студенчества. Из-за перехода с юлианского на григорианский календарь он переместился на 25 января. Однако он никогда не отмечался широко и не мог сравниться с прежними временами. Да и в разорённой революцией стране это было просто невозможно.

С началом сталинской эпохи количество праздников было резко сокращено и День пролетарского студенчества так и не успел прижиться. Праздновать Татьянин день продолжали только в эмиграции, в городах, где имелись крупные общины беглецов из революционной России.

Возвращение Татьяниного дня произошло только в постсоветскую эпоху. Правда, вернулся он с некоторыми отличиями, уже как праздник людей, которые являются студентами "здесь и сейчас", а не всех, кто хоть когда-то был студентом, как это было до революции.

Авторы Евгений Антонюк