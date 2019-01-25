Валуев связал инцидент со Скабеевой в ПАСЕ с бессилием украинской политики
Николай Валуев. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Депутат Госдумы отметил, что он вступился бы за журналистку, как и любой нормальный мужчина, если был бы рядом.
Выходки, подобные ситуации с журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой в ПАСЕ, говорят о бессилии украинской политики и о том, что делегатам из Незалежной нечего представить. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Государственной думы Николай Валуев.
Прежде всего он отметил, что российская делегация больше не поедет в ПАСЕ и не будет принимать участие в работе ассамблеи.
По мнению Валуева, ситуации со Скабеевой можно было бы избежать, если бы рядом с журналисткой был кто-то из серьёзных мужчин, готовых встать на защиту девушки.
— На самом деле украинская делегация постоянно осуществляет выпады в сторону наших журналистов. Привыкать мы к этому, конечно не собираемся, но это уже такая практика. Когда, условно говоря, нечего представить и нет никаких серьёзных аргументов, тогда в ход идёт грубая физическая сила, что мы с вами и наблюдаем, — отметил политик.
Он также подчеркнул, что всё, что остаётся делать в данной ситуации украинским политикам, — это толкать и задевать слабых женщин.
Сам депутат отметил, что если бы он оказался рядом, то заступился бы за российскую журналистку.
— Если бы оказался рядом, безусловно, да, конечно. Как бы это сделал любой мужчина нашей страны, я себя как-то не хочу выделять на этом фоне. Я уверен, что у нас достаточно серьёзных, сильных, благородных мужчин, готовых вступиться за женщину, — подытожил Валуев.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.