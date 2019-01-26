Названы системные требования Metro: Exodus
Фото: © twitter.com/Metro: Exodus
Они представлены в четырёх категориях. Релиз новой части знаменитой франшизы состоится менее чем через месяц.
Разработчики Metro: Exodus из 4A Games представили системные требования для игры в нескольких категориях.
PC Spartans! #MetroExodus specs are here, check out our performance guide...https://t.co/d6VqM0eMRa pic.twitter.com/f4BaIqmU2F— Metro Exodus (@MetroVideoGame) 25 января 2019 г.
Минимальные требования (1080р и 30 FPS):
— ОС — Windows 7, 8 или 10
— Процессор — Intel Core i5-4440
— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 (или GTX 1050) или AMD Radeon HD 7870
— Оперативная память — 8 гигабайт
— Настройки графики — низкие
Рекомендуемые требования (1080р и 60 FPS):
— ОС — Windows 10
— Процессор — Intel Core i7-4770k
— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 (или RTX 2060) или AMD Radeon RX Vega 56
— Оперативная память
— 8 гигабайт
— Настройки графики — высокие
Высокие требования (1440р и 60 FPS):
— ОС — Windows 10
— Процессор — Intel Core i7-8700k
— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (или RTX 2070) или AMD Radeon RX Vega 64
— Оперативная память — 16 гигабайт
— Настройки графики — ультра
Экстремальные требования (4К и 60FPS):
— ОС — Windows 10
— Процессор — Intel Core i9-9900k
— Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
— Оперативная память — 16 гигабайт
— Настройки графики — экстремальные
Шутер выйдет 15 февраля на PC, PS4 и XboX One. Ранее стало известно, что в игре стоит защита Denuvo. Некоторые геймеры сообщили, что не будут покупать её, пока разработчики не обновят систему защиты.