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Опубликовано 26 января 2019, 08:16

Названы системные требования Metro: Exodus

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Metro: Exodus

Фото: © twitter.com/Metro: Exodus

Они представлены в четырёх категориях. Релиз новой части знаменитой франшизы состоится менее чем через месяц.

Разработчики Metro: Exodus из 4A Games представили системные требования для игры в нескольких категориях.

Минимальные требования (1080р и 30 FPS):

— ОС — Windows 7, 8 или 10

— Процессор — Intel Core i5-4440

— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 (или GTX 1050) или AMD Radeon HD 7870

— Оперативная память — 8 гигабайт

— Настройки графики — низкие

Рекомендуемые требования (1080р и 60 FPS):

— ОС — Windows 10

— Процессор — Intel Core i7-4770k

— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 (или RTX 2060) или AMD Radeon RX Vega 56

— Оперативная память

— 8 гигабайт

— Настройки графики — высокие

Высокие требования (1440р и 60 FPS):

— ОС — Windows 10

— Процессор — Intel Core i7-8700k

— Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (или RTX 2070) или AMD Radeon RX Vega 64

— Оперативная память — 16 гигабайт

— Настройки графики — ультра

Экстремальные требования (4К и 60FPS):

— ОС — Windows 10

— Процессор — Intel Core i9-9900k

— Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

— Оперативная память — 16 гигабайт

— Настройки графики — экстремальные

Шутер выйдет 15 февраля на PC, PS4 и XboX One. Ранее стало известно, что в игре стоит защита Denuvo. Некоторые геймеры сообщили, что не будут покупать её, пока разработчики не обновят систему защиты.

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Денис Марков
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