Новый iPod Touch может стать игровой консолью

Согласно очередным слухам, которые появились в Сети, в Купертино хотят завоевать сердца геймеров.

Американская корпорация Apple планирует выйти на рынок мобильных развлечений. Помочь в этом разработчикам может новая версия плеера iPod Touch. Об этом сообщает MacRumors.

На это указывает смена класса устройства. Начиная со второго поколения, он был в девятом классе (в него входит аудиовизуальное и информационное оборудование). Теперь iPod Touch находится в 28 классе (игровые приставки).