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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 10:41

Новый iPod Touch может стать игровой консолью

Фото &copy; Apple Inc

Фото © Apple Inc

Согласно очередным слухам, которые появились в Сети, в Купертино хотят завоевать сердца геймеров.

Американская корпорация Apple планирует выйти на рынок мобильных развлечений. Помочь в этом разработчикам может новая версия плеера iPod Touch. Об этом сообщает MacRumors.

На это указывает смена класса устройства. Начиная со второго поколения, он был в девятом классе (в него входит аудиовизуальное и информационное оборудование). Теперь iPod Touch находится в 28 классе (игровые приставки).

Вместе с этим стало известно, что Apple добавил игровой раздел в описание плеера. Таким образом, новый iPod Touch может стать куда более интересным гаджетом, чем предполагалось до этого.

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Сергей Сурепин
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