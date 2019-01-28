Венгерский кинофонд снял съёмки "Терминатора"

В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор, а также режиссёра ленты.

В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор (Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон), а также режиссёра картины Тима Миллера ("Дэдпул"). Что же касается Джеймса Кэмерона (создателя серии), то он не вошёл в кадр, так как исполняет роль продюсера.