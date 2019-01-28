Венгерский кинофонд снял съёмки "Терминатора"
Кадр видео Magyar Nemzeti Filmalap
В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор, а также режиссёра ленты.
Небольшое видео со съёмочной площадки новой части "Терминатора" завершилось фирменной фразой I’ll be back Арнольда Шварценеггера. Соответствующий ролик подготовил Венгерский национальный кинофонд — в Венгрии проходят съёмки ленты.
В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор (Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон), а также режиссёра картины Тима Миллера ("Дэдпул"). Что же касается Джеймса Кэмерона (создателя серии), то он не вошёл в кадр, так как исполняет роль продюсера.
У перезапуска серии пока нет названия. Российская премьера фильма запланирована на 31 октября 2019 года.