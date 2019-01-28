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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 11:26

Венгерский кинофонд снял съёмки "Терминатора"

Кадр видео&nbsp;Magyar Nemzeti Filmalap

Кадр видео Magyar Nemzeti Filmalap

В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор, а также режиссёра ленты.

Небольшое видео со съёмочной площадки новой части "Терминатора" завершилось фирменной фразой I’ll be back Арнольда Шварценеггера. Соответствующий ролик подготовил Венгерский национальный кинофонд — в Венгрии проходят съёмки ленты.

В опубликованном видео можно увидеть постаревших Терминатора и Сару Коннор (Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон), а также режиссёра картины Тима Миллера ("Дэдпул"). Что же касается Джеймса Кэмерона (создателя серии), то он не вошёл в кадр, так как исполняет роль продюсера.

У перезапуска серии пока нет названия. Российская премьера фильма запланирована на 31 октября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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