Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds выпустят условно-бесплатную версию игры
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В настоящий момент популярный многопользовательский шутер находится на стадии бета-тестирования.
Компания PUBG Corp. анонсировала условно-бесплатную и "облегчённую" версию игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. Проект получил название PUBG Lite.
Новая версия игры получила название PUBG Lite. Проект будет не только условно-бесплатным, но и менее требовательным к железу. Издатель уже запустил открытое бета-тестирование в Таиланде.
Lite-версию популярной "королевской битвы" можно будет запустить на слабом ПК. Выглядит игра, само собой, заметно хуже оригинала. Дата полноценного релиза пока не разглашается.