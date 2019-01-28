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Опубликовано 28 января 2019, 13:47

Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds выпустят условно-бесплатную версию игры

Фото &copy; Bluehole

Фото © Bluehole

В настоящий момент популярный многопользовательский шутер находится на стадии бета-тестирования.

Компания PUBG Corp. анонсировала условно-бесплатную и "облегчённую" версию игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. Проект получил название PUBG Lite.

Новая версия игры получила название PUBG Lite. Проект будет не только условно-бесплатным, но и менее требовательным к железу. Издатель уже запустил открытое бета-тестирование в Таиланде.

Lite-версию популярной "королевской битвы" можно будет запустить на слабом ПК. Выглядит игра, само собой, заметно хуже оригинала. Дата полноценного релиза пока не разглашается.

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Сергей Сурепин
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