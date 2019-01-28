Call of Duty стала самой продаваемой игровой франшизой за последние 10 лет

В настоящий момент серия продолжает уверенно лидировать в чартах продаж и наращивать популярность.

Компания Activision отметила важную веху в истории бренда Call of Duty. Популярная серия шутеров стала самой продаваемой игровой франшизой последнего десятилетия. Этот результат касается только консольного рынка США.

Каждый выпуск принёс издателю и разработчикам миллионные доходы, однако создателям пришлось много работать, чтобы привести серию к успеху. Почти 10 лет назад, в 2009-м, вышла Call of Duty: Modern Warfare 2, которая развила идеи, заложенные в первой Modern Warfare.