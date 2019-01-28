Больше витаминов! В России могут изменить требования к соли и молоку

Компетентным ведомствам поручено составить список продуктов, которые необходимо насытить полезными веществами.

Производителей в России могут обязать обогащать витаминами и микроэлементами ряд продуктов, в числе которых соль и молоко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы кабмина по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексея Гордеева.

Возможность закрепления данной нормы обсуждалась на заседании Правительства РФ 25 января. По итогам встречи вице-премьер Гордеев поручил "компетентным ведомствам" составить список продуктов, которые должны в первую очередь поступить на отечественные прилавки в обогащённом виде. В частности, речь идёт об обязательном йодировании соли и молока с витаминами A и D.