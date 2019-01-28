Авторы Overwatch навсегда снизили стоимость игры
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Изменение касается исключительно версии шутера для ПК, цена консольной версии осталась прежней.
Компания Blizzard навсегда снизила стоимость ПК-версии игры Overwatch. Ещё недавно игра стоила 1999 рублей, однако теперь её можно купить за 999 рублей. Речь идёт о стандартной версии шутера.
Что же касается Legendary Edition, то теперь эту версию игры можно купить за 2699 рублей. Ранее игру продавали за 3299 рублей.
Стоимость Overwatch на консолях осталась прежней. Разработчики пока ничего не сообщили о том, будет ли снижаться цена игры на PlayStation 4 и Xbox One. Также в настоящий момент в игре отмечают "Лунный новый год". Событие закончится 18 февраля.