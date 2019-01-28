Авторы Overwatch навсегда снизили стоимость игры

Изменение касается исключительно версии шутера для ПК, цена консольной версии осталась прежней.

Компания Blizzard навсегда снизила стоимость ПК-версии игры Overwatch. Ещё недавно игра стоила 1999 рублей, однако теперь её можно купить за 999 рублей. Речь идёт о стандартной версии шутера.

Что же касается Legendary Edition, то теперь эту версию игры можно купить за 2699 рублей. Ранее игру продавали за 3299 рублей.