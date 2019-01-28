Ремейк Resident Evil 2 стал лидером продаж
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Спустя больше двадцати лет игра снова возглавила чарты английской розницы, как это было в апреле 1998 года.
Ремейк Resident Evil 2 стал лидером продаж за прошедшую неделю в британской рознице. Релиз новинки стал для Capcom самым масштабным розничным релизом в регионе с момента выхода Resident Evil 7, однако стартовые продажи ремейка оказались примерно на семнадцать процентов ниже продаж седьмой части.
Второе место в британской рознице заняла Red Dead Redemption 2, а следом идёт Call of Duty: Black Ops 4. На четвёртом месте оказалась игра New Super Mario Bros U, продажи которой упали на 44 процента, пятое место заняла FIFA 19.
Следом в чарте продаж идут Ace Combat 7: Skies Unknown (показатели упали на 51 процент), Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8: Deluxe, Grand Theft Auto V и Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.