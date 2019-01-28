Сингер останется режиссёром "Рыжей Сони", несмотря на обвинения в растлении

Ранее популярного постановщика четверо молодых людей обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Американский режиссёр Брайан Сингер останется режиссёром фильма "Рыжая Соня" даже после обвинений в сексуальных домогательствах. Студия Millennium Films защищает постановщика, заявляя, что, невзирая на скандал, она позволит Сингеру снять фильм в соответствии с ранее достигнутой договорённостью.

Генеральный директор студии Ави Лернер заявил, что доверит Сингеру экранизацию комикса Marvel о воительнице, которая живёт в магическом мире. На основе комикса в 1985 году уже выходил фильм — одну из главных ролей тогда сыграл Арнольд Шварценеггер.

Сам Лернер говорил, что утверждения в адрес Сингера являются ложными. Гендиректор студии подчеркнул, что "в Америке люди считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана".