Netflix снимет сериал по мотивам Resident Evil
Фото © Capcom
Сюжет будущего фильма будет посвящён "мрачной" работе корпорации Umbrella и "новому мировому порядку".
Сервис Netflix выпустит новый сериал по мотивам Resident Evil. В настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщает Deadline.
К созданию будущего сериала привлечена будет компания Constantin Film. Ранее она занималась серией фильмов "Обитель зла". В настоящий момент Netflix находится в поисках исполнительного продюсера будущего проекта.
Также стало известно, что сюжет будущего фильма будет посвящён "мрачной" работе корпорации Umbrella и "новому мировому порядку, вызванному вспышкой T-вируса". Именно этот вирус превращает людей в зомби.