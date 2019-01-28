Netflix снимет сериал по мотивам Resident Evil

Сюжет будущего фильма будет посвящён "мрачной" работе корпорации Umbrella и "новому мировому порядку".

Сервис Netflix выпустит новый сериал по мотивам Resident Evil. В настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщает Deadline.

К созданию будущего сериала привлечена будет компания Constantin Film. Ранее она занималась серией фильмов "Обитель зла". В настоящий момент Netflix находится в поисках исполнительного продюсера будущего проекта.