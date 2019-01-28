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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 12:57

Netflix снимет сериал по мотивам Resident Evil

Фото &copy; Capcom

Фото © Capcom

Сюжет будущего фильма будет посвящён "мрачной" работе корпорации Umbrella и "новому мировому порядку".

Сервис Netflix выпустит новый сериал по мотивам Resident Evil. В настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщает Deadline.

К созданию будущего сериала привлечена будет компания Constantin Film. Ранее она занималась серией фильмов "Обитель зла". В настоящий момент Netflix находится в поисках исполнительного продюсера будущего проекта.

Также стало известно, что сюжет будущего фильма будет посвящён "мрачной" работе корпорации Umbrella и "новому мировому порядку, вызванному вспышкой T-вируса". Именно этот вирус превращает людей в зомби.

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Сергей Сурепин
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