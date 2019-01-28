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Опубликовано 28 января 2019, 12:49

"Т-34" стал вторым после "Движения вверх" по сборам в истории российского кино

Кадр из фильма &ldquo;Т-34&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Т-34”/kinopoisk.ru

Новая отечественная кинокартина смогла собрать в прокате порядка 2,2 миллиарда рублей.

Военный фильм "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых лент за всю историю российского кино. Картине не удалось опередить только спортивную драму "Движение вверх".

Накануне фильм обогнал картину "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". В настоящий момент "Т-34" — это второй российский самый кассовый фильм за всю историю российского проката (после "Движения вверх") и третий среди всех фильмов (после "Аватара" и "Движения вверх").

Напомним, действие фильма "Т-34" разворачивается во время Великой Отечественной войны. История рассказывает про курсанта Ивушкина, который оказался в плену и планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в неравный бой. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

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Сергей Сурепин
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