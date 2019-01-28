"Т-34" стал вторым после "Движения вверх" по сборам в истории российского кино

Новая отечественная кинокартина смогла собрать в прокате порядка 2,2 миллиарда рублей.

Военный фильм "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых лент за всю историю российского кино. Картине не удалось опередить только спортивную драму "Движение вверх".

Накануне фильм обогнал картину "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". В настоящий момент "Т-34" — это второй российский самый кассовый фильм за всю историю российского проката (после "Движения вверх") и третий среди всех фильмов (после "Аватара" и "Движения вверх").