"Т-34" стал вторым после "Движения вверх" по сборам в истории российского кино
Кадр из фильма “Т-34”/kinopoisk.ru
Новая отечественная кинокартина смогла собрать в прокате порядка 2,2 миллиарда рублей.
Военный фильм "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых лент за всю историю российского кино. Картине не удалось опередить только спортивную драму "Движение вверх".
Накануне фильм обогнал картину "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". В настоящий момент "Т-34" — это второй российский самый кассовый фильм за всю историю российского проката (после "Движения вверх") и третий среди всех фильмов (после "Аватара" и "Движения вверх").
Напомним, действие фильма "Т-34" разворачивается во время Великой Отечественной войны. История рассказывает про курсанта Ивушкина, который оказался в плену и планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в неравный бой. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.