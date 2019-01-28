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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 14:34

Законопроект об обязательном йодировании соли внесут в Госдуму

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Эксперты ОНФ считают, что инициатива позволит снизить число заболеваний щитовидной железы и осложнений во время беременности.

Законопроект Минздрава об обязательном йодировании пищевой поваренной соли в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), специалисты которого приняли активное участие в разработке документа.

— Во многих странах закон об обязательности йодирования соли уже принят. В настоящее время он действует более чем в 100 странах. В ближайшее время законопроект Минздрава о закреплении на законодательном уровне йодирования соли планируется внести в Госдуму, — рассказала сопредседатель мурманского штаба ОНФ член Совфеда Татьяна Кусайко.

Она отметила, что продажа обогащённой йодом соли является самым эффективным методом профилактики и снижения заболеваний щитовидной железы, связанных с нехваткой йода, и уменьшения числа осложнений при беременности. Человеческий организм нуждается в постоянном пополнении микроэлемента, поскольку вырабатывать его не в состоянии. По словам Кусайко, нехватка йода чревата серьёзными последствиями, особенно для детей и подростков, — может привести к умственной отсталости и замедлению развития.

В сложившейся ситуации эксперты ОНФ считают необходимым закрепление на законодательном уровне обязанности йодирования пищевой поваренной соли.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев распорядился составить список продуктов, которые должны в первую очередь поступить на отечественные прилавки в обогащённом виде. Речь шла, в частности, об обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D.

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Алёна Темирчиева
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