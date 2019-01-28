"Аквамен" стал самой кассовой киноадаптацией комиксов DC в истории

Кинолента Джеймса Вана обошла фильм "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" в мировом прокате.

Согласно итогам шестой недели проката, "Аквамен" заработал 1,009 миллиарда долларов по всему миру. Благодаря этому фильм Джеймса Вана обошёл по сборам "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды" Кристофера Нолана, который в 2012 году заработал 1,008 миллиарда.

За выходные с 25 по 27 января "Аквамен" заработал 7,35 миллиона долларов. При этом совокупные сборы в США составили 316 миллионов долларов. В настоящий момент фильм уступает в домашнем прокате только "Тёмному рыцарю", заработавшему 533,3 миллиона долларов.