Почему в Росгеологии не замечали топ-менеджера из федерального розыска

Оглавление Человек с тёмным прошлым Болтливый стример

Домодедовский райсуд отправил до мая 2019 года в СИЗО бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи считают, что Горринг, который ранее носил фамилию Ганижев, входил в группировку, вымогавшую деньги у бизнесменов в Подмосковье. В своё время он скрылся от следствия, был объявлен в федеральный розыск, однако, несмотря на проблемы, смог устроиться топ-менеджером Росгеологии и даже получить доступ к государственным секретам. В первую очередь следователи будут выяснять, как в кадровой службе ведомства была организована система отбора и проверки кандидатов. Не исключено, что кто-то за деньги согласовал трудоустройство Горринга-Ганижева без дополнительных формальностей.

Горринг был задержан оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково. Экс-чиновник проходил регистрацию на рейс в Сочи. Как рассказали Лайфу оперативники, кто-то предупредил его о том, что за ним придут, поэтому он попытался скрыться из Москвы, купив билет в Сочи. Там рядом Абхазия и Грузия, из которых можно без проблем вылететь в другие страны.

Из Внуково Горринга доставили в СКР по Московской области, где прошёл первый допрос. Экс-чиновник отказался отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Тем не менее следователи предъявили ему обвинения по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупных размерах").

По ходатайству следствия, Домодедовский суд арестовал Горринга до 7 мая 2019 года.

Человек с тёмным прошлым

Горринг, вернее Руслан Ганижев, хорошо известен подмосковным полицейским и следователям. Еще в 2011 году его сдал один из бизнесменов Ленинского района Московской области. По его словам, в районе действует настоящая группировка "решальщиков" — депутатов и чиновников, — которые кошмарят предпринимателей и вымогают у них деньги. В неё, как считали силовики, входил и Ганижев. Сначала оперативники Департамента экономической безопасности МВД задержали председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина по подозрению в получении более 5 млн рублей, а затем и Ганижева, который и принёс ему эти деньги. Первого арестовали, а вот Ганижев остался на свободе под подпиской о невыезде.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

— По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осуждён к реальному сроку, — сообщили Лайфу в Следственном комитете.

В январе 2012 года Ганижев был объявлен в федеральный розыск. Вскоре он сам, а также члены его семьи сменили фамилии, поэтому формально он стал другим человеком. В 2015 году под фамилией Горринг он устроился замглавой Росгеологии, где проработал 4 года. Его уволили в январе 2019 года после громкого скандала: в Сети появилась запись стрима чиновника на сервисе Twitch. Горринг в хамской манере и с матом рассказывал о встречах с совладельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.

Сразу после появления видео глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин отдал распоряжение о финансовой проверке Росгеологии, а непосредственный руководитель компании Роман Панов получил выговор за поведение своего заместителя.

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В Росгеологии прошла проверка, по результатам которой Горринг был уволен. — Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено. В то же время, с учётом обстоятельств появления данной информации, контракт с указанным сотрудником расторгнут, — сообщили в Росгеологии. Фактически "трясти" крупную структуру начали из-за обычной человеческой глупости и ощущения вседозволенности.

Следователям до сих пор непонятно, каким образом человек, который был фигурантом уголовного дела, оказался на должности топ-менеджера государственной организации, тем более с допуском к госсекретам. Сейчас под проверку попадёт кадровая служба Росгеологии, а также чиновники других ведомств и силовики, которые должны были проверить кандидата и согласовать назначение. Не исключено, что они помогали Ганижеву не за просто так.

Деньги у Ганижева-Горринга точно есть. Судя по базе данных СПАРК, он является гендиректором АО "Краснодаргеофизика", офис которого находится в Краснодаре. Эта компания, основанная еще в 50-е годы прошлого века, занимается геофизическими и сейсморазведочными работами в России и других странах. Ранее Горринг числился гендиректором АО "Заребежгеология", ОАО "КНГФ", ЗАО "Нефтегеотехнология", ОАО "ННГФ", ООО "РГ-Экология". У всех специализация на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах для изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Руслан Горринг. Фото: © Росгеология

Болтливый стример

Как выяснилось, Горринг был хорошо известен и в Сети. Тщеславие, дерзость и чувство вседозволенности его и погубили.

Начать стоит с того, что в скандальном стриме, где Горринг был слишком откровенен, он даже не скрывал своего лица. Детально изучив запись, мы обнаружили никнейм геймера в игре — 8bubna8, или Бубна, как величали его в чате коллеги по увлечению. Оказалось, что Бубна является довольно известным онлайн-игроком и стримером, а также считается топ-донатором (человеком, который жертвует значительные суммы денег другим видеоблогерам).

Скриншот © L!FE

На четырёхминутном видео зафиксированы вырезки из онлайн-трансляций с участием мужчины. В нём он проводит время за популярной стрелялкой PUBG, агрессивно общается с геймерами, рассказывает о своём богатстве и бесконечной власти на рабочем месте. В конце видео в кадре появляется неизвестная женщина — подчинённая нашего героя.

Геймер заставляет её рассказать, за что он уволил её с работы, а затем принял обратно. Выясняется, что мужчина выгнал подчинённую за то, что она не смогла заказать ему первый класс в самолёте и "не предупредила должным образом". А также обсуждала с коллегами, с какими подчинёнными (по словам геймера, "кошаками") шеф вступает в половую связь.

Спустя две недели после увольнения женщина была восстановлена на работе и направлена в филиал некой компании, получив приказ от шефа: "Стучать мне".

Лайф попытался разобраться в истории эксцентричного стримера и подтвердить, что на видео действительно фигурирует Руслан Горринг.

У Бубны был свой канал на Twitch, который после скандала с топ-менеджером госкомпании внезапно был удалён. Вся информация о канале осталась у сервиса Socialblade, который занимается анализом блогеров, онлайн-платформ и стримеров. Если верить статистике, канал работал с 30 декабря 2018 года, причём последний раз пользователь Бубна выходил в эфир сегодня, 28 января.

По информации другого сервиса, PUBG OP.GG, Бубна довольно регулярно принимал участие в коллективных онлайн-играх, причём последняя "катка" для Горринга прошла удачно.

Бубна жил на широкую ногу и активно "донатил" другим стримерам. Например, в ролике некой Nikka_Mikka он перечисляет молодой девушке около тысячи рублей и называет её "кошаком" — совсем как герой из сегодняшнего видео. А затем перечисляет юной даме ещё порядка 6 тысяч рублей, попутно предлагая заняться непотребствами.

Сетевой художнице под ником Veronika Lillu повезло ещё больше. В октябре Бубна поочерёдно перевёл барышне порядка 130 тысяч рублей за несколько минут стрима.

Скриншот © L!FE

Все данные указывают на то, что щедрый стример и Руслан Горринг из Росгеологии — одно и то же лицо. Если ввести в поисковик ник геймера 8bubna8, то в выдаче появится большое количество ссылок на игровые стримы. Увы, большая часть из них уже удалена — возможно, самим игроком. Однако то, что загружено в Интернет — оттуда уже не пропадает. В копии страниц Google есть упоминание видео с хештегами Росгеология, Руслан Израилович Горринг, PUBG. И подобных роликов в кэшированных версиях страниц достаточно.

Скриншот © L!FE

Ещё одну связь между топ-менеджером госкомпании и одиозным блогером можно заметить на записи стрима популярного в своей среде геймера makataO. Бубна "залетает" на стрим своего товарища и предлагает устроить игровой челлендж. В ролике герой обильно матерится, пошло высказывается и возмущается тем, что не может настроить голосовую связь с приятелем. "Мужики, не тролльте меня. Мне реально 40 лет, я в компьютере *** [ничего] не понимаю!" — признаётся Бубна, а затем шутит, что является любовником makataO. Причём приятель обращается к нему по имени Руслан.