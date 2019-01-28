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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 14:59

"Не его вина". Вера Васильева рассказала о домогательствах 70-летней давности

Вера Васильева. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Вера Васильева. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По словам актрисы, всё произошло в гостиничном номере, куда её позвал известный советский режиссёр.

Народная артистка СССР Вера Васильева рассказала, как стала жертвой домогательств со стороны режиссёра фильма "Сказание о земле Сибирской" Ивана Пырьева в 1947 году. Тогда ей было всего 23 года.

93-летняя актриса вспоминает, что после премьеры музыкальной киноленты она проснулась звездой. И расплата за славу не заставила себя долго ждать. Васильева заявила, что всемогущий режиссёр позвал её в номер в гостинице и сказал: "Ну, как ты будешь меня благодарить?" После этих слов девушка сбежала.

— Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина. Это его такая ошибка, которая вдруг его опозорит, и это будет неприятно, — сказала народная артистка СССР в интервью Пятому каналу.

Вера Васильева сыграла роль Насти Гусенковой в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". Начинающая артистка жила бедно, а съёмки в картине не только сделали её звездой советского кино, но и принесли значительные деньги.

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Андрей Бражников
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