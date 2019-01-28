"Не его вина". Вера Васильева рассказала о домогательствах 70-летней давности

По словам актрисы, всё произошло в гостиничном номере, куда её позвал известный советский режиссёр.

Народная артистка СССР Вера Васильева рассказала, как стала жертвой домогательств со стороны режиссёра фильма "Сказание о земле Сибирской" Ивана Пырьева в 1947 году. Тогда ей было всего 23 года.

93-летняя актриса вспоминает, что после премьеры музыкальной киноленты она проснулась звездой. И расплата за славу не заставила себя долго ждать. Васильева заявила, что всемогущий режиссёр позвал её в номер в гостинице и сказал: "Ну, как ты будешь меня благодарить?" После этих слов девушка сбежала.

— Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина. Это его такая ошибка, которая вдруг его опозорит, и это будет неприятно, — сказала народная артистка СССР в интервью Пятому каналу.