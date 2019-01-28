Конец сезона? Неймар пропустит оба матча с МЮ из-за травмы

Если бразильскому форварду потребуется операция, он больше не сыграет в текущем сезоне.

Нападающий ПСЖ Неймар в 1/16 финала Кубка Франции получил рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Как сообщает газета L’Equipe, из-за этого форвард выбыл до конца марта. Это значит, что он пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Более того, футболисту почти наверняка потребуется операция. Вероятность этого — 90%. В случае хирургического вмешательства Неймар пропустит остаток сезона.

Аналогичную травму бразильский нападающий получил в прошлом году. Тогда он пробыл в лазарете три месяца и успел восстановиться к чемпионату мира по футболу в России.