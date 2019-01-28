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Регион
Опубликовано 28 января 2019, 16:42

Конец сезона? Неймар пропустит оба матча с МЮ из-за травмы

Фото: &copy; instagram/neymarjr

Фото: © instagram/neymarjr

Если бразильскому форварду потребуется операция, он больше не сыграет в текущем сезоне.

Нападающий ПСЖ Неймар в 1/16 финала Кубка Франции получил рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Как сообщает газета L’Equipe, из-за этого форвард выбыл до конца марта. Это значит, что он пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Более того, футболисту почти наверняка потребуется операция. Вероятность этого — 90%. В случае хирургического вмешательства Неймар пропустит остаток сезона.

Аналогичную травму бразильский нападающий получил в прошлом году. Тогда он пробыл в лазарете три месяца и успел восстановиться к чемпионату мира по футболу в России.

В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 7 голевых передач в 13 матчах чемпионата Франции.

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Дмитрий Садылко
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