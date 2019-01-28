В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счётчик газа
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Также депутаты рассматривают вариант освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.
В Госдуме предложили облагать штрафом граждан, отказывающихся устанавливать счётчик газа в своём жилище. Об этом заявил глава Комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный в беседе с журналистами.
— Штрафовать потребителя, который не допустил поставить счётчик, чтобы у него была административная ответственность для этого, — сказал Завальный.
Помимо этого, по его словам, внесли поправки, которые освободят "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.
Он напомнил, что до 2012 года все жители России, имеющие дома газ, должны были установить счётчики. И раз этот вопрос до сих пор не решён, значит, эта ответственность лежала на поставщике.
Парламентарий заявил, что рано или поздно система социального учёта по газовым счётчикам позволит "решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу".
Ранее в "Газпроме" рассказали, сколько россияне задолжали за газ.