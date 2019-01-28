Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января 2019, 21:54

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счётчик газа

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Также депутаты рассматривают вариант освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.

В Госдуме предложили облагать штрафом граждан, отказывающихся устанавливать счётчик газа в своём жилище. Об этом заявил глава Комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный в беседе с журналистами.

— Штрафовать потребителя, который не допустил поставить счётчик, чтобы у него была административная ответственность для этого, — сказал Завальный.

Помимо этого, по его словам, внесли поправки, которые освободят "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.

Он напомнил, что до 2012 года все жители России, имеющие дома газ, должны были установить счётчики. И раз этот вопрос до сих пор не решён, значит, эта ответственность лежала на поставщике.

Парламентарий заявил, что рано или поздно система социального учёта по газовым счётчикам позволит "решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу".

Ранее в "Газпроме" рассказали, сколько россияне задолжали за газ.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Госдума
  • счетчики
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar