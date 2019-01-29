Москалькова предложила засчитывать матерям годы воспитания детей в трудовой стаж
Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
Омбудсмен предложила также разрешить женщинам работать дистанционно, если это вызвано "семейными ситуациями" и не сказывается негативно на результате труда.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать матерям в трудовой стаж годы, которые они провели не работая и воспитывая детей. Об этом она сказала во время общения с журналистами, отметив, что в стаж могут войти годы воспитания вплоть до 18 лет.
— Верхний возраст подлежит обсуждению, это может быть от 14 до 18 лет, — добавила она.
Кроме того, омбудсмен считает, что женщинам нужно разрешить работать дистанционно, если такая необходимость возникала по семейным обстоятельствам и результат работы при этом не снижается.