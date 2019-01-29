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Регион
Опубликовано 29 января 2019, 16:23

Москалькова предложила засчитывать матерям годы воспитания детей в трудовой стаж

Татьяна Москалькова. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пятаков

Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Омбудсмен предложила также разрешить женщинам работать дистанционно, если это вызвано "семейными ситуациями" и не сказывается негативно на результате труда.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать матерям в трудовой стаж годы, которые они провели не работая и воспитывая детей. Об этом она сказала во время общения с журналистами, отметив, что в стаж могут войти годы воспитания вплоть до 18 лет.

— Верхний возраст подлежит обсуждению, это может быть от 14 до 18 лет, — добавила она.

Кроме того, омбудсмен считает, что женщинам нужно разрешить работать дистанционно, если такая необходимость возникала по семейным обстоятельствам и результат работы при этом не снижается.

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Майя Селезнёва
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