Москалькова предложила засчитывать матерям годы воспитания детей в трудовой стаж

Омбудсмен предложила также разрешить женщинам работать дистанционно, если это вызвано "семейными ситуациями" и не сказывается негативно на результате труда.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать матерям в трудовой стаж годы, которые они провели не работая и воспитывая детей. Об этом она сказала во время общения с журналистами, отметив, что в стаж могут войти годы воспитания вплоть до 18 лет.

— Верхний возраст подлежит обсуждению, это может быть от 14 до 18 лет, — добавила она.