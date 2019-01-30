Кузнецова прокомментировала инцидент с уроком в противогазах в бурятской школе

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что ведомствам, отвечающим за образование в России, следует более оперативно принимать меры в ситуациях подобных той, что произошла в Бурятии, где учитель ОБЖ заставил опоздавших детей сидеть весь урок в противогазах.

— Хотелось бы видеть действенные меры профильных ведомств. Чем быстрее они будут приняты, тем меньше мы будем получать подобные сообщения в СМИ, тем меньше будут страдать наши дети, — приводит её слова РИА "Новости".