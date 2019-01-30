Все школы Кургана закрыли из-за вспышки ОРВИ
Фото: ©РИА Новости/Александр Кондратюк
С 30 января и до особого распоряжения во всех школах и учреждениях допобразования Кургана приостановили занятия, причина — вспышка гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.
С 30 января также запрещают проводить массовые развлекательные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в общей сложности в Курганской области зарегистрировано свыше семи тысяч заболевших ОРВИ в период с 21 по 27 января.