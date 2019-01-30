Едем на север. Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира

Аутсайдерами списка стали Гватемала, Йемен и Филиппины. Россия оказалась во второй сотне рейтинга.

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира.

В ходе исследования учитывались вероятность начала и развития военного конфликта, уровень безопасности населения стран и экономического развития, а также вероятность природных катастроф.

В итоге самой безопасной страной признали Исландию. В тройку также вошли Швейцария и Финляндия.

Россия в списке расположилась на 108-м месте. Эксперты связывают это с высоким уровнем преступности, спадом экономического развития и высоким уровнем угрозы миру.