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Опубликовано 30 января 2019, 10:38

Едем на север. Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Аутсайдерами списка стали Гватемала, Йемен и Филиппины. Россия оказалась во второй сотне рейтинга.

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира.

В ходе исследования учитывались вероятность начала и развития военного конфликта, уровень безопасности населения стран и экономического развития, а также вероятность природных катастроф.

В итоге самой безопасной страной признали Исландию. В тройку также вошли Швейцария и Финляндия.

Россия в списке расположилась на 108-м месте. Эксперты связывают это с высоким уровнем преступности, спадом экономического развития и высоким уровнем угрозы миру.

Аутсайдерами списка стали Гватемала, Йемен и Филиппины.

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Артур Белкин
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