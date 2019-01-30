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Регион
Опубликовано 30 января 2019, 12:21

"Медиа Альянс" запустит киберспортивный телеканал GINX в России

Фото &copy; Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Авилов

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Авилов

На канале GINX Esports TV будут показывать трансляции крупных турниров, а также аналитические разборы матчей.

Фирма "Медиа Альянс" создаст версию телевизионного канала GINX Esports TV для России. Весь контент канала будет доступен в социальных сетях, а вещание на русском языке вестись будет круглосуточно в HD-формате.

На GINX Esports TV будут показывать трансляции крупных турниров, проводить аналитические разборы матчей, а также рассказывать о будущих киберспортивных событиях в России. В первое время на канале не будет рекламы, однако она может появиться позже.

Напомним, компания "Медиа Альянс" занимается распространением платных каналов. Фирма запустила в России Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet, Cartoon Network, CNN и другие проекты.

Что же касается GINX Esports TV, то это международный телевизионный канал, который посвящён киберспорту. Его аудитория превышает 55 миллионов человек в 50 странах мира.

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Сергей Сурепин
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