"Медиа Альянс" запустит киберспортивный телеканал GINX в России

На канале GINX Esports TV будут показывать трансляции крупных турниров, а также аналитические разборы матчей.

Фирма "Медиа Альянс" создаст версию телевизионного канала GINX Esports TV для России. Весь контент канала будет доступен в социальных сетях, а вещание на русском языке вестись будет круглосуточно в HD-формате.

На GINX Esports TV будут показывать трансляции крупных турниров, проводить аналитические разборы матчей, а также рассказывать о будущих киберспортивных событиях в России. В первое время на канале не будет рекламы, однако она может появиться позже.

Напомним, компания "Медиа Альянс" занимается распространением платных каналов. Фирма запустила в России Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet, Cartoon Network, CNN и другие проекты.