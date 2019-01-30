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Регион
Опубликовано 30 января 2019, 12:53

Зак Снайдер вернётся в кинематограф с зомби-фильмом для Netflix

Фото &copy; AP Photo/Marco Ugarte

Фото © AP Photo/Marco Ugarte

Новая кинолента режиссёра получила название Army of the Dead ("Армия мертвецов").

Режиссёр "Человека из стали" и "Лиги справедливости" Зак Снайдер вернётся в кинематограф с новым зомби-хоррором. Будущую ленту он снимет для Netflix. Об этом сообщает THR.

Новый фильм получил название Army of the Dead ("Армия мертвецов"). Снайдер выступит не только режиссёром, но и продюсером. Помогать Заку будет его супруга Дебора. Сценарий к ленте написал Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

Что же касается самого фильма, то его события разворачиваются в Лас-Вегасе посреди зомби-апокалипсиса. Главный герой ленты собирает группу наёмников для того, чтобы отправиться в карантинную зону и совершить величайшее ограбление в истории. Бюджет фильма составляет около 90 миллионов долларов. Съёмки запланированы на лето этого года.

Напомним, в конце мая 2017 года Зак Снайдер покинул кресло режиссёра фильма "Лига справедливости". Он взял отпуск на неопределённый срок из-за самоубийства дочери, которой было двадцать лет.

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Сергей Сурепин
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