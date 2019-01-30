Зак Снайдер вернётся в кинематограф с зомби-фильмом для Netflix

Новая кинолента режиссёра получила название Army of the Dead ("Армия мертвецов").

Режиссёр "Человека из стали" и "Лиги справедливости" Зак Снайдер вернётся в кинематограф с новым зомби-хоррором. Будущую ленту он снимет для Netflix. Об этом сообщает THR.

Новый фильм получил название Army of the Dead ("Армия мертвецов"). Снайдер выступит не только режиссёром, но и продюсером. Помогать Заку будет его супруга Дебора. Сценарий к ленте написал Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

Что же касается самого фильма, то его события разворачиваются в Лас-Вегасе посреди зомби-апокалипсиса. Главный герой ленты собирает группу наёмников для того, чтобы отправиться в карантинную зону и совершить величайшее ограбление в истории. Бюджет фильма составляет около 90 миллионов долларов. Съёмки запланированы на лето этого года.