В России ожидается рост заболеваемости гриппом
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По словам министра здравоохранения, высокий уровень заболеваемости в стране зафиксирован в Якутии и Бурятии.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства страны заявила об увеличении числа заболевших гриппом в ближайшие недели.
— По прогнозам нашего референс-центра, ближайшие недели будут сопровождаться ростом заболеваемости гриппом, — сказала она.
По словам министра, заболеваемость гриппом и ОРВИ начала расти в последние две недели 2018 года. Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в Якутии и Бурятии. При этом базовый эпидпорог по стране превышен на 7%.